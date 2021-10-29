إيبرا تحتفي بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية 

احتفت جمعية العلاقات العامة العراقية/ إيبرا بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية بعنوان (التواصل العالمي في خدمة الإنسانية) بالتعاون مع المركز الثقافي البغدادي، بحضور عدد من الباحثين والإعلاميين وذلك يوم الجمعة ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢١.

وتأتي هذه الإحتفالية لتسليط الضوء على مسارات الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية عبر الصحافة، والتضليل الإعلامي الرقمي في مقابلة متضادّة، والتربية الإعلامية الرقمية وبناء التماسك المجتمعي.

وقد اشترك بتقديمها أساتيذ مختصين وهم كل من الدكتور محمد جبار الگريزي، والدكتور محمد وليد صالح، والدكتور عراك غانم محمد، والصحفي صلاح شمشير.

وقد تفاعل الحاضرون مع المعلومات التي قدمها الأساتيذ وأبدوا ملحوظاتهم وتعقيباتهم التي أسهمت في إغناء الندوة واتساع أفقها.

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