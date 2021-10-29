الأمن الوطني يقبض على صباح الكناني بتهمة الرشوة

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، القبض على رئيس منظمة الإصلاح والتغيير صباح الكناني بتهمة الابتزاز.

وقال الجهاز في بيان إنه “تمكن جهاز الأمن الوطني في بغداد، من القاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 30 ألف دولار وبالجرم المشهود”.

وأضاف، “وقد جرى توقيفه بعد اصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى، وسيتم تدوين اقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

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