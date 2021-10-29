العراق البلد الخامس على مستوى العالم الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية

ذكر رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كردستان العراق عبد الرحمن صديق يوم الجمعة أن البلاد تقع في الترتيب الخامس من بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية على مستوى العالم.

وقال صديق في كلمة له اليوم خلال مؤتمر المياه المنعقد في مدينة اربيل، إن “الإنسان لا يمكن أن يحيا من دون المياه ولن يكون ذلك ايضا، وهذا يثبت مدى اهمية المياه مقارنة بالنفط”.

وأضاف أن “البنايات الشاهقة وناطحات السحاب لا تعرّف البلدان، وإنما المياه والأنهر والعيون هي من تعرفها”، مخاطبا الحضور بالقول “ألستم تعلمون جيدا ان العراق يسمى بلاد ما بين النهرين؟، وإن هناك المئات من المناطق في اقليم كوردستان تسمى بعيون المياه، وان المياه هي من بنت الحضارة بالاجتماع حولها”.

واستطرد صديق قائلا ان “عملنا لا يختلف عن عمل وزارة الزراعة والموارد المائية الا باشياء دقيقة جدا فان عمل الاخيرة يكمن في تأمين كميات المياه أما تخصصنا فينصب على جودته، داعيا المنظمات المعنية بالبيئة ووسائل الاعلام كافة في العراق والاقليم الى الاهتمام بالبيئة.

وتابع المسؤول الحكومي بالقول والذي كان يشغل منصب وزير البيئة السابق في العراق بالقول انه “يتعين على صندوق المناخ الأخضر الدولي والبلدان العظمي ان تعمل بشكل حقيقي على مساعدة تلك البلدان التي باتت ضحية التلوث البيئي”، منوهاً إلى أن العراق ليس له يد بشكل رئيسي في تغير المناخ ولكنه يُصنف خامس البلدان على العالم من بين ضحايا التغيرات المناخية”.

يأتي هذا في وقت أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني في وقت سابق من اليوم في كلمة له خلال المؤتمر، انخفاض واردات الاقليم والعراق من المياه إلى ما دون 25%، معتبرة السنة الحالية من “أصعب” سني الجفاف التي واجهتها البلاد.