بعد تعليق تركي آل الشيخ.. بيومي فؤاد يعتذر للشعب السعودي

أثار إعلان لمطعم سعودي يظهر فيه الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين المغردين المصريين والسعوديين.

وكان بيومي فؤاد قد وصل إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض الترفيهي، إذ سوف يشارك في مسرحية “سلام مربع” من بطولة النجم الكوميدي، محمد هنيدي.

وخلال تواجده في المملكة، شارك فؤاد في إعلان لمطعم سعودي، ويظهر في الإعلان مع مالك المطعم، ويقول تعليقا ساخرا يحاكي أحد المشاهد الكوميدية الشهيرة له، إلا أن بعض المشاهدين رأوا في حديثه تلميحا بذيئا ولا يليق.

وعلق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه على الإعلان، بتغريدة على تويتر، قائلا: “إعلان تافه! ومعيب! وثقيل دم ومسيئ!!!”.

وتوجه فؤاد برسالة اعتذار أمس إلى جمهوره في مصر والعالم العربي عقب الهجوم على الإعلان، وكتب فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك “مساء الخير.. في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال إنه مسيء.. أولاً كامل اعتذاري لكل أخوتي في المملكة”.

وأضاف: “ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر أنه إعلان.. ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الأفيه (النكتة مضحكة) على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي، وبالطبع لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وتفاجأت مثلكم تماما عند مشاهدتي للفيديو”.

وتابع: “وبناء عليه أرفض رفضا تام نسب هذا الإعلان، احتراما لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي”.

اعتذار بيومي فؤاد

وتعليقا على منشور فؤاد، اتهم البعض المغردين بأنه يستخف بعقول الجمهور، وكان من الأفضل أن يعتذر دون تبرير.

من ناحية أخرى، دافع البعض عن فؤاد، وقالوا إن الإعلان ليس خادشا للحياء.

الحرة – دبي