حنان الفتلاوي تعلّق على إعلان المفوضية مطابقة النتائج في محافظة بابل

علقت المرشحة الفائزة عن محافظة بابل حنان الفتلاوي، على إعلان مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني.

وقالت الفتلاوي في تدوينة على تويتر “مفوضية بابل تعلن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي وتعلن المطابقة بنسبة ١٠٠٪”.

وأضافت أنها “معلومة قد تزعج من سهروا ليلة امس مع الاشاعات التي صنعوها يمنون انفسهم بصبح تتحقق فيه امانيهم”.

وأعلن مدير مكتب بابل الانتخابي كفاح خضري العامري، الخميس، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني للمحطات المطعون بها في المحافظة وبنسبة 100%.

وكشف العامري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (28 تشرين الأول 2021)، عن “مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الالكتروني بالنسبة للمحطات الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الاربع في المحافظة”.

وأضاف العامري أن “مفوضية الانتخابات باشرت ومنذ ساعات الصباح الاولى بعملية العد والفرز للمحطات الانتخابية البالغ عددها 170 محطة والتي تم النظر بها وفق الاجراءات الفنية وتوفر الادلة وبتوصية مجلس المفوضين، حيث تمت المباشرة بفتح المحطات وعلى قاعة الشرف في بناية الجندي المجهول ومن خلال كوادر مخصصة للغرض المذكور وبحضور واشراف بعثة الامم المتحدة وعدد من المراقبين الدوليين والمحليين وبتغطية من وسائل الاعلام المختلفة”.

وأشار إلى أن “نسبة التطابق وصلت إلى 100% لجميع المحطات وبدون وجود اي اختلاف بالنتائج الاولية المعلنة”.

وأكد العامري أن “محضرا رسميا سيتم تدوينه بما اظهرته تلك النتائج ويرفع الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.