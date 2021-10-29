حول ريتشارد رورتي، البراغماتية كمناهضة للاستبداد

ترجمة د زهير الخويلدي

“إن التحول إلى مفهوم الإيتيقا المناهض للسلطوية يعني إعطاء المرء الحق والواجب لتغيير التقاليد من أجل تحسين المجتمع”

“سلسلة غير مسبوقة من المحاضرات تكشف وجهة نظر الفيلسوف البراغماتي ريتشارد رورتي حول الدين والحقيقة والإيتيقا، والتي تركزت على غياب مسؤولية البشر تجاه بعض السلطات غير البشرية (مثل الله أو الواقع أو الالتزامات الكونية). يسعى عمل ريتشارد رورتي (1931-2007) إلى استعادة نبلته إلى تيار فلسفي ظهر في الولايات المتحدة في بداية القرن التاسع عشر والذي استوعبته الفلسفة التحليلية: البراغماتية. في الوقت الذي تمزق فيه الفلسفة بسبب التنافس بين الفلسفة التحليلية والفلسفة القارية، تصور رورتي هذا التجديد كطريقة ثالثة. في عام 1996 ألقى رورتي سلسلة من عشر محاضرات في جامعة جيرونا بعنوان “مناهضة الاستبداد في نظرية المعرفة والأخلاق”. إذا تم نسخ العديد منها بشكل مقتصد في مجموعات مختلفة من المقالات، فلن يتم نشر الكل إلا في شكله الأصلي باللغتين الكاتالونية والإسبانية في عامي 1998 و 2000. وهكذا فإن المنشور الحالي يتيح لأول مرة الفرصة لتقدير هذه الدورة باللغة الإنجليزية التي قدمها إدواردو مينديتا ، في خطته النهائية ، بأنه “أكثر التفسيرات تركيبية وتفصيلية” لفلسفة رورتي. يمكن النظر إلى هذه المحاضرات بشكل منفصل على أنها بانوراما موضوعية تعرض بشكل متتابع وجهة نظر رورتي حول الدين والحقيقة والايتيقا. ضع هذه الموضوعات المختلفة في مكانها هنا ، تصبح أكثر وضوحًا مع وجود لحظات مختلفة من نفس التأمل تتمحور حول فكرة مناهضة الاستبداد – أي رفض الاعتراف بأن البشر يمكن أن يتحملوا مسؤوليات تجاه شيء غير بشري (مثل الله ، الواقعة ، أو الالتزامات الكونية).

دين بلا خطيئة

بالنسبة لرورتي ، البراغماتية هي أولاً وقبل كل شيء فلسفة تتبع وتعمم النهج الذي طوره فلاسفة عصر التنوير لانتقاد الدين. في المفهوم التقليدي للدين، لا يمكن اعتبار الفعل أخلاقيًا إلا إذا كان يحترم إرادة الله. في هذه الحالة، نظرًا لأننا نسعى إلى احترام الله ، فإننا ندرك أن بعض ممارسات الأكل المعينة محظورة عندما يبدو أنها لا تسبب ضررًا لأي شخص . يرد فلاسفة التنوير على هذا بأننا لسنا بحاجة إلى أن يكون لدى الله قواعد أخلاقية. يمكننا ، على سبيل المثال ، أن ندرك أن قتل الجار يجب أن يُحظر دون اللجوء إلى أي وصفة قانونية لتبرير هذا الافتراض. يكفي أن نتفق على اعتبار القتل عملاً محظورًا. وهكذا فإن مساهمة فلسفة التنوير قد أظهرت أنه في مسائل الأخلاق يمكن أن يحل الإجماع محل القانون الإلهي. ما يستخلصه البراغماتيون من هذا الافتراض هو أن هناك شيئًا ما متحررًا في هذا المقطع. بالنسبة إلى رورتي ، تكمن مشكلة المعتقدات الدينية التقليدية في أنها “غير مشجعة”: فهي تقودنا إلى التفكير في ذلك ، نظرًا لأن القواعد الايتيقية لا تعتمد علينا ، فلا يتعين علينا الاستفسار عما إذا كان بإمكانهم أن يكونوا تحسن من أجل جعل حياة الإنسان أكثر سعادة وثراء. إن التحول إلى مفهوم الايتيقا المناهض للسلطوية يعني إعطاء المرء الحق (والواجب) لتغيير التقاليد من أجل تحسين المجتمع. ان الدفاع عن الإلحاد الراديكالي بشكل نهائي يستبعد أي إمكانية لاشتقاق شيء جيد من قراءة النصوص المقدسة. في الواقع، الشيء الوحيد الذي يتطلبه المنهج المناهض للاستبداد هو عدم التعامل مع هذه النصوص كمصدر للقواعد الأخلاقية غير القابلة للتغيير. من ديوي ، يرسم رورتي إمكانية وجود دين منزوع من الدين يتخلى عن فكرة الخطيئة (أي واجب التواضع أمام الله) للتركيز على فكرة الحب (أي واجب التعاون مع الآخرين من أجل المصلحة العامة). ما يمكن أن نتوقعه من الدين بعد ذلك هو أنه يعزز فينا التطلع إلى حياة مشتركة تتسم بالثقة والتضامن.

ابستيمولوجيا بلا واقعة

يمتد هذا المنهج إلى مجال نظرية المعرفة، ويؤدي إلى نقد التعريف الكلاسيكي للحقيقة كمطابقة بين الافتراض و “الواقعة”. يقترح رورتي عند كتابة “الواقعة” برأس مال “و” تشبيهًا: الواقعة بالنسبة لنظرية المعرفة هي ما هو الله للدين – سلطة غير مشروطة وغير بشرية يجب احترامها. يدعونا التعريف الكلاسيكي للحقيقة إلى التمييز بين ما هي الحقيقة وما هو مبرر. إن قول الحقائق عن المطر أو الدببة هو طريقة أخرى تمامًا للحديث عما نقوله عنها لتبرير ما نقوم به من أجل المأوى أو لتجنب الدببة . قول الحقيقة هو قول ما هي الأشياء في حد ذاتها ، في الواقع ، بغض النظر عن كيفية استجابتنا لها في الممارسة. يشير الامتداد البراغماتي للنهج المناهض للاستبداد إلى نظرية المعرفة إلى أننا لسنا بحاجة إلى الواقع للتحدث عن الحقيقة. قد يكون هذا البيان بمثابة مفاجأة. ومع ذلك ، ليس لدينا صعوبة في الاعتراف بأن الاقتراح “2 + 2 = 4” صحيح دون الحاجة إلى اعتبار أن كفايته لواقع رياضي مفترض هو الذي يبرره. لذلك ، نحتاج فقط إلى إدراك أن هذا الافتراض لا يتعارض مع الافتراضات الرياضية الأخرى التي نقبلها. بدلاً من التطابق ، فهو ، مرة أخرى ، شكل من أشكال الإجماع الذي يقودنا إلى قبول الاقتراح على أنه حقيقي – إجماع لا يعتمد على أي شيء آخر غير البحث عن تماسك عام بين المقترحات التي سنستخدمها. المنهج البراغماتي (الذي ينسبه رورتي أيضًا إلى ميشيل فوكو ، وجاك دريدا ، ويورغن هابرماس ، أو برونو لاتور) يتمثل في توسيع هذا التعريف المتماسك للحقيقة ليشمل جميع الافتراضات التي نستخدمها – بما في ذلك الافتراضات المتعلقة بمجال العلوم الطبيعية. ، فإن الادعاء بأن الاقتراح صحيح هو تبني موقف المحامي الذي يؤكد تماسك أطروحته فيما يتعلق بمجموعة الأدلة الموجودة تحت تصرفه. ما ندركه على أنه حقيقي لا يكون أبدًا غير مشروط ، ولكن دائمًا ما يتعلق بالعناصر التي نأخذها في الاعتبار. في أي وقت ، يمكن إضافة مستندات جديدة إلى الملف وإجبارنا على مراجعة أحكامنا. هذه الطريقة في النظر إليها لا تعني بالضرورة أنه يتعين علينا التخلي عن الطموح لتطوير مقترحات صالحة عالميًا – على الرغم من أن هذا الطموح ليس ضروريًا لتمكين المجتمع من التعامل مع المقترحات التي يحتاجها. (لهذا ، فإن التماسك النسبي للمقترحات التي تقبلها كافٍ). بالنسبة إلى رورتي ، فإن البحث عن الكونية هو السمة المميزة لشركات معينة تعترف بأن هؤلاء الأعضاء يتصرفون بدافع الفضول ، أي من خلال امتلاك الإرادة لتوسيع وإثراء مخزونهم من المقترحات قدر الإمكان. الدمج المستمر للبيانات الجديدة . بالنسبة للبراغماتيين ، فإن الكونية ليست شيئًا نمتلكه مطلقًا ، إنها فكرة إرشادية لتبرير عملية الرغبة في تحويل التقاليد لجعل أحكامنا أكثر شمولية من أي وقت مضى.

ايتيقا دون التزام كوني

يمتد المنهج المناهض للسلطوية إلى مجال الأخلاق ، ويؤدي إلى نقد مفهوم كانط للأخلاق كمجموعة من القواعد العقلانية غير المشروطة. إذا قادنا المفهوم التقليدي للحقيقة ، في نظرية المعرفة ، إلى معارضة الحقيقة والتبرير ، في الايتيقا ، يقودنا المفهوم الكانطي للأخلاق إلى معارضة الأخلاق (كمجموعة من قواعد السلوك غير المشروطة) والحصافة (أي ، المواقف التي نعتمدها لضبط سلوكنا مع بعض التكوينات المحددة لبيئتنا). بالنسبة إلى رورتي ، تكمن مشكلة الأخلاق الكونية في أنها تحافظ على أسطورة الذات غير العلائقية التي عليها فقط أن تسعى داخل نفسها إلى قواعد سلوك غير مشروطة – “ذات سيكوباتية باردة ومهتمة وحساسة”. من يفعل ذلك. لا داعي للقلق بشأن الآخرين لمعرفة ما يجب القيام به. إذا اقترح رورتي ، في نظرية المعرفة ، اختزال الحقيقة إلى التبرير ، فإنه يقترح ، في الايتيقا ، اختزال الأخلاقية إلى الحكمة: واجبنا هو أن نوافق أفعالنا على مثل هذه الطرق حتى لا تدخل حيز التنفيذ. التناقض مع أفعال هؤلاء نحن نعترف بإخوتنا في البشر. ليس أكثر من نظرية المعرفة ، لا يمنعنا هذا المفهوم المتسق للواجب من الانخراط في البحث عن واجبات عالمية من خلال السعي إلى أن نكون أكثر شمولًا في الطريقة التي نحدد بها مجال أولئك الذين نعتبرهم إخوتنا في البشر. هذا البحث عن الشمولية الايتيقية يأخذنا إلى مجال التعليم. بالنسبة إلى رورتي ، تتمثل وظيفة التعليم في جعل الأجيال الشابة اجتماعية بطريقة تمنعهم من تطوير “ذاتهم سيكوباتية” وتقودهم إلى إظهار أنهم قادرون على التعرف على أكبر جزء ممكن من الإنسانية. بالنسبة إلى رورتي ، فإن تطوير هذا الاعتراف الشامل ليس شيئًا يمكننا الحصول عليه من خلال الجدل: فليس من خلال الحجج أننا سنكون قادرين على جعل معاداة السامية أو العنصريين أو الذين يكرهون المثليين أكثر شمولاً. هنا، السبب لا يكفي. لكي نصبح أكثر شمولية، يجب أن نضع في موقف ندرك فيه – يمكننا حتى أن نقول نشعر – أن هذه الفئة أو تلك من الأشخاص تشبهنا. الأداة التعليمية التي يفضلها رورتي لوضع الطلاب في مثل هذه المواقف تتمثل في جعلهم يقرؤون قصصًا مكتوبة بصيغة المتكلم – مثل مذكرات آن فرانك أو الفتى الأسود أو لغز البحيرة – قصص تتيح لهم مشاهدة اليهود ، السود والمثليون جنسياً يمرون ويتعاطفون معهم. دعمًا لحجته باعتبارات تاريخية، يقترح رورتي أن البراغماتية تعتمد على البعد الإنساني لفلسفة التنوير لتبرير المفهوم الهيغلي للفلسفة كممارسة تفكيرية تحررية. مع الفلاسفة البراغماتيين الأوائل – مع جيمس وبيرس وخاصة ديوي – يأخذ مشروع التحرر الإنساني هذا شكل فلسفة مكرسة بالكامل لتحقيق السياسة الديمقراطية. يقدم لنا هذا الكتاب مثالًا ساطعًا للشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا النوع من الفلسفة اليوم – وهو الفلسفة التي تدعونا إلى نبذ أفكار الخطيئة والواقع والالتزام العالمي ولفت انتباهنا إلى تلك الأفكار، الثقة والتضامن والتشميل.”

بواسطة بينوا بوش

المصدر:

Richard Rorty, Pragmatism as Anti-Authoritarianism, Belknap Press, 2021, 272 p

Benoît Peuch, « À bas l’autorité ! », La Vie des idées , 21 octobre 2021. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/Rorty-Pragmatism-Anti-Authoritarianism.html

كاتب فلسفي

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