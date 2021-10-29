عاصفة رعدية في طريقها إلى بغداد.. وأمطار ’غزيرة’ تنتظر المدن العراقية

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة.

وقال المتنبئ الجوي ضرغام السعدي في توضيح إن “خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الـ 4 أيام القادمة، تحديدا من اليوم ولغاية الأحد 31 تشرين الأول”.

وتوقع أن “تتاثر البلاد بموجة أمطار، حيث ستكون الأجواء في كافة مناطق البلاد طقس بين صحو وغائم إلى غائم جزئي مع فرص لتساقط زخات مطر بين الخفيفة والمتوسطة وتكون رعدية أحياناً وبشكل عشوائي”.

وأوضح أن “خرائط تساقط الأمطار وفقا للنموذج الكندي، تشمل جميع مناطق البلاد بشكل متفاوت بين منطقة وأخرى، وبين الخفيفة والمتوسطة، وتكون رعدية وغزيرة في أغلب مناطق العراق”، مبينا أن “بعض المناطق قد لا تشاهد تساقط الأمطار بسبب قلة الرطوبة والحمل الحراري في الطبقة السطحية والمتوسطة بسبب سيطرة منظومة المداري في طبقات الجو العليا، الذي يعمل بدوره على عرقلة حركة المنخفض وتشتيت السحب”.

أما بالنسبة للنماذج الأميركية فإن الخرائط “تشير إلى فرص هطول الأمطار في القسم الشمالي وأجزاء الغربية ووسط البلاد وبشكل عشوائي يصعب تحديد مناطق التساقط، ومناطق جنوب البلاد بشكل أقل وقد تكون معدومة”.

وبشأن حركة الرياح، توقع الراصد الجوي، أن “تكون متغيرة الاتجاه نشطة في مناطق مختلفة من البلاد ترافقها تصاعد للغبار وعوالق في الجو بسبب نشاط الرياح السطحية”.

كما توقع أنّ تكون درجات الحرارة “غير ثابتة تتراوح بين الارتفاع والانخفاض، حيث قد تنخفض خلال تساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد”.

وبيّن أن “حالة الطقس في الفصل الحالي عشوائية، وقد تتغير التوقعات في أي لحظة”.

بدورها، أكدت صفحة “طقس العراق” المتخصصة بأحوال الطقس، أن “عاصفة رعدية في طريقها إلى العاصمة بغداد”.

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