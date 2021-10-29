عالية نصيف تشيد بقيام السلطة القضائية بإلقاء القبض على أحد الفاسدين

أشادت النائبة عالية نصيف بقرار السلطة القضائية وقاضي الأمن الوطني بإلقاء القبض على المدعو صباح حسن الكناني اثناء قيامه باستلام رشوة من أحد المسؤولين، داعيةً رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والجهات الرقابية الى الضرب بيد من حديد وجعل الفاسدين عبرةً لغيرهم .

وقالت في بيان اليوم :” ان هذه العملية النوعية التي أدت الى اعتقال هذا الشخص هي انجاز مهم يسجل للقضاء العراقي والسيد القاضي فائق زيدان وقاضي الأمن الوطني ” ، مبينة ” ان هذا النوع من العمليات سيسهم في وضع حد لعمليات ابتزاز المستثمرين والمسؤولين الحكوميين وستكون رادعاً لكل من يدعي أنه مدعوم من جهات سياسية “.

وتابعت نصيف:” ألف تحية لرجالات القضاء ورئيس مجلس القضاء وقاضي الأمن الوطني، لقد كنتم وستبقون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتلاعب بمقدرات العراق، وسيبقى القضاء سد الدولة المنيع “.

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