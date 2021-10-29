قيادي كوردي: PKK جزء من المنظومة الاستخباراتية الإقليمية .. لذا يوفر الذرائع لتركيا

أكد قيادي كوردي سوري، اليوم الخميس، أن حزب العمال الكوردستاني PKK جزء من المنظومة الاستخباراتية الاقليمية، وبالتالي هو خاضع لتوجهات وأهداف تلك المنظومة تجاه القضية الكوردية والتواجد الكوردي على أرض غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وتابع مصطفى جمعة، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS) في حديث قائلا: «على هذا الأساس يمكن فهم ممارسات وتصرفات PKK وفرعه السوري في توفير الحجج والذرائع للدولة التركية، كما حدث سابقا في عفرين وبعدها في سرى كانيه (رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض)، والآن في الشهباء وكوباني وغيرها».

وأضاف «حتى لا نربط كل التدخلات التركية في الشأن السوري والكوردي خصوصاً بتلك التصرفات، باعتبار تركيا لديها توجه عام في القضاء على القضية الكوردية ومنع الكورد من الحصول على الحقوق القومية، إلا أن تلك الذرائع تخدم تعاطي تركيا مع القوتين الرئيسيتين أمريكا وروسيا بعد لقاءات نيويورك وسوتشي، ولها أهمية عند عقد التفاهمات التي قد تجري بين تركيا والقوتين الكبيرتين والتي من الممكن أن تؤدي في النهاية إلى استحصال إجازة التدخل المباشر عسكريا في الشهباء ومنبج والتضييق على كوباني».

ورأى أن «التهديدات التركية الحالية بالتدخل العسكري في المناطق الكوردية، ربما تحصل عمليا بسبب التهور الذي لا يجري حساب نتائجه لدى القيادة التركية جيداً، وأيضاً بسبب إشكاليات الوضع السياسي والاقتصادي التي تعاني منها تركيا حالياً، لكن أؤكد أن لها هدف آخر مرتبط بالعلاقات التي لم تسر بشكل سلس في نيويورك بين الرئيسين أردوغان وبايدن، وفي سوتشي بين أردوغان وبوتين»، وقال جمعة: «من هنا أعتقد أن الظروف غير ملائمة لمثل هذا الاجتياح».

مصطفى جمعة

وأشار جمعة إلى أن «هذا الطموح التركي دونه تداعيات أخرى لها علاقة بالوضع في إدلب، وتحمّل تركيا لنتائجها مربك لتركيا في الوقت الحالي، ولا أعتقد هنا أن التفاهمات بشأن ذلك قد تمّت بين أردوغان وبوتين»، وقال: «علينا أن لا ننسى أيضاً أن أية عملية عسكرية في الظرف الراهن ستكون بالضرورة خاضعة لحسابات عديدة تتعلق بالوضع السوري ككل وموقف روسيا وأمريكا منه تحديدا».

وأوضح جمعة أنه «حسبما سُرّب من اجتماع سوتشي بين أردوغان وبوتين، لا يظهر أن هناك صفقة روسية – تركية، لأن حجم المشكلة السورية والتعقيدات التي تلفها وفشل الجولة السادسة من الحوارات الدستورية أكبر من أن تتم الآن بصفقة بين طرفين، ولكن في كل الأحوال وكما أسلفت، فإن القيادة التركية لديها دافع قوي في إبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية من مناطق الشهباء ومنبج، وكل هذه الضغوطات العسكرية والسياسية إذا كانت تربك الوضع الكوردي، فإنها تفيد تطلعات النظام السوري في السيطرة على تلك المناطق بدل الاحتلال التركي».

وقال القيادي الكوردي: «أعتقد أن الدائرة تضيق على الجانب العسكري لـ (قسد)، وستدفع بالادارة الذاتية إلى التوجه نحو دمشق سريعا».

ولفت إلى أن «تركيا مددت لبقاء قواتها في الخارج، أي في سوريا، من جانب البرلمان، وهذا يعني تمديد عمل القوات التركية، وإعادة الانتشار بالمفهوم العسكري، مما يعني أيضا محاولة تحسين ظروف عملها وترتيب أولوياتها، وأين يكمن الاهتمام».

وأكد جمعة، أن «تركيا محاصرة سياسياً ومضغوطة عسكرياً بالفعل الروسي في إدلب إلى جانب النظام السوري، إذاً، ظروف الاجتياح التركي للمناطق الكوردية غير مؤاتية، وأية محاولة تتجاوز هذه الظروف والمعطيات ستكون معزولة، ولا أعتقد أن تركيا سوف تتهور في اتخاذ خطوة عسكرية في هذا المجال».

وختم مصطفى جمعة حديثه قائلا: «لقطع الطريق على هذه التهديدات، ولتحسين ظروف عمل الجانب السياسي الكوردي، وعدم توفير ذرائع للتدخلات، يتطلب الوضع الكوردي مراجعة سياسية داخلية بهدف إعادة التلاقي والتفاهم بين طرفي الحوار الكوردي والوصول إلى صيغة عمل مشتركة تخدم مستقبل الكورد والقضية الكوردية، وتجنيبها المآلات التي لاتحمد عقباها».

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