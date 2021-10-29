محلل سياسي: مجزرة ديالى جاءت نتيجة التصعيد ضد نتائج الانتخابات.. هناك من يعمل لعودة الطائفية

أكد المحلل السياسي رزاق العبودي، الخميس، أن مجزرة محافظة ديالى جاءت نتيجة الإرباك السياسي الذي حدث بعد إعلان نتائج الانتخابات لكون الجماعات الإرهابية تستغل دوماً الصراعات السياسية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.

وأوضح العبودي أن «الإرباك السياسي قد حدث نتيجة التصعيد ضد نتائج الانتخابات، ما يدلل على تغليب تلك الجهات لمصالحها الحزبية على مصالح الشعب العراقي وتهديد سلامته من خلال المساس بالسلم المجتمعي».

مبيناً بأن «بعض الجهات السياسية تعمل على عودة الطائفية والاحتقان الطائفي لتحقيق مصالح خاصة بها وإن كانت تخاطر بمستقبل العراق والعراقيين، رغم أن خطورة الأوضاع تتطلب تغليب المصلحة العامة والتعاون لإصلاح الوضع في ديالى وبقية المناطق التي تحدث بها الخروقات».

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