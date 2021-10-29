محلل سياسي معلقاً على أحداث المقدادية: الأزمات السياسية تسبب تدهور الوضع الأمني

بعد نحو أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفي ظل انشغال الكتل والأحزاب الفائزة والخاسرة بالاعتراضات على نتائج الانتخابات والمفاوضات التي لم تبداً لحد الآن، تسبب هجوم إرهابي على قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى بمقتل ما يقارب 11 شخصا وجرح عشرات آخرين.

ويقول خبراء في المجال الأمني، إن داعش يستغل التنوع الديموغرافي والأزمات السياسية لشن عملياته، وإن «الارتخاء الأمني والاستقرار النسبي» الذي سبق الانتخابات تسبب بهجوم الرشاد، وأن هناك خشية من ردود الأفعال «الانتقامية» وتداعياتها على الوضع في العراق بشكل عام.

بهذا الصدد قال المحلل السياسي علي مارد الأسدي إن «هناك دائما في العراق علاقة وتداخل وترابط بين ما هو سياسي وما هو أمني».

وأضاف الأسدي، أن «تجربة السنوات الماضية علمتنا وجود صلة من نوع ما، بين الأزمات السياسية وتدهور الوضع الأمني».

ويرى الأسدي، أنه «لا تستطيع أي قوة أمنية في العالم معالجة وإنهاء الإرهاب والجريمة إن كانت لها مغذيات ثقافية وعقائدية داخل رؤوس الناس».

وأوضح الأسدي، أنه ومنذ سنوات دعا إلى اجتثاث التطرف ثقافياً بالتوازي مع عملية مكافحته ميدانياً، «وهذا للأسف ما لم يحدث لحد الآن».

وتابع الأسدي، أن «الجرائم الإرهابية لم تتوقف، وهناك دائما أسباب ومبررات تصاحب كل عملية إرهابية يطلقها البعض لخلط الأوراق أو لتوظيف الحدث لصالحه سياسياً».

وعن تفاصيل الحادث الإرهابي، قال رئيس المجلس البلدي السابق لقضاء لمقدادية عدنان التميمي، إن «الحادث وقع بعد قيام عناصر من تنظيم داعش بقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص يعملون في حقل لتربية العجول في قرية الرشاد، وبعدها اتصل عناصر داعش وأبلغوا ذوي القتلى أنهم اختطفوا أبناءهم وأنهم يريدون فدية لإطلاق سراحهم».

فتوجه أهالي الضحايا إلى منطقة حددها التنظيم، وفقا للتميمي، من أجل تسليم الأموال مقابل إطلاق سراح المخطوفين المزعومين، لكنهم تفاجؤوا بكمين نصبه التنظيم لهم باستخدام قناصين.

وتابع التميمي، أن «عناصر داعش تمكنوا من قتل عدد من أهالي الضحايا. وبعد سماع سكان القرية لأصوات الرصاص توجهوا للمكان، ليقوم عناصر من التنظيم بفتح النيران باتجاههم وقتلوا عدداً آخر.

ويؤكد التميمي، أن «مجموعة من شباب القرية والمناطق المجاورة شنوا هجوما انتقامياً على قرية نهر الإمام التي تقطنها عشائر ذات أغلبية سنية».

ويضيف «لم يكن هناك الكثير من الرجال في القرية لأنهم خرجوا تحسبا لمثل هكذا عمليات انتقامية، والتي عادة ما تحصل عند كل هجوم ينفذه داعش».

ويشير التميمي إلى أن الهجوم «الانتقامي» أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص بينهم أطفال ورجال كبار في السن بالإضافة إلى حرق أراض زراعية ومنازل.

ويختتم بالقول: «يجب أن يتم احتواء الأزمة كي لا تتطور إلى فعل ورد فعل وتأخذ بعدا طائفياً، وهذا ما يخطط له داعش لاستثمار مثل هكذا ظروف».

وغرد الأمين العام للمشروع العربي في العراق، خميس الخنجر، معلقا على حادث قرية الرشاد، قائلاً: «بنفس القوة التي نحارب فيها داعش وجرائمه؛ فإننا ندعو إلى ملاحقة المجرمين الذين أحرقوا عشرات المنازل وقتلوا الأطفال والشباب الأبرياء في قرية نهر الإمام وهجروا أهلها، مهما كانت صفتهم وصفة من يقف خلفهم. داعش والمليشيات وجهان لعملة واحدة».

وأعاد الحادث للأذهان ما شهدته المنطقة من هجمات شنها تنظيما القاعدة وداعش بعد عام 2003، والتي نجحا من خلالها، آنذاك، في إثارة نزاعات طائفية بين سكان القرى والمدن في ديالى ومناطق أخرى من العراق.

وترأس الكاظمي، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى.

ووفقا لبيان مكتب الكاظمي، فإنه «أثنى على أداء القوات العراقية في سرعة الرد والاستجابة السريعة»، مبيناً أن «داعش كان يبحث عن موطئ قدم في المحافظة».

ودعا جميع الجهات إلى «عدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها»، مشدداً على «ضرورة التكاتف من أجل دحر الإرهاب».

وأصدر الكاظمي، خلال الاجتماع، عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى، من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً على ضرورة «تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبث الفرقة الطائفية، التي لن نسمح بعودتها».

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