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مليون دينار من الهجرة الاتحادية لكل عائلة نازحة في المقدادية

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية،  الخميس، عن المباشرة بتوزيع الوجبة الأولى من منحة رئيس الوزراء والبالغة مليون دينار، للعوائل النازحة من قرى (نهر الإمام، الميثاق والويسات) في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال مسؤول قسم المحافظات الوسطى في دائرة شؤون الفروع بوزارة الهجرة والمهجرين مهند صالح عبد الرحيم، إنه «بتوجيه وإشراف مباشر من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، قام وفد الوزارة بالمباشرة بتوزيع منحة المليون دينار على العوائل النازحة في محافظة ديالى».

مضيفاً أن «عملية التوزيع تسير بشكل انسيابي وستستمر لساعات متأخرة من الليل بغية شمول جميع العوائل النازحة في المحافظة بهذه المنحة»، مشيراً إلى أن «اللجنة المشكلة استطاعت أن تسلم المنحة لـ 110 عوائل حتى الآن».

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