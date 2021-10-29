“ميترو” يدين اقتحام مسلحين لمكتب فضائية ببغداد ويعده انتهاكاً للدستور

أدان مركز ميترو وبأشد العبارات، عملية اقتحام مسلحين مجهولين، مكتب فضائية UTV في العاصمة العراقية بغداد، داعياً الجهات الأمنية المختصة بحماية المكتب والعاملين فيه، وإلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للقضاء.

وكانت الأنباء المتواردة من بغداد قد ذكرت، أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية قد اقتحمت مكتب الفضائية، مساء يوم الخميس، وقامت تلك المجموعة بتهديد وترويع الموظفين الفنيين والكوادر الإعلامية العاملة في المكتب.

وذكر مركز “مترو” في بيان، أن هذا العمل يمثل خرقاً للدستور العراقي الذي ضمن حق التعبير وحرية الإعلام، وهذا يضع على عاتق السلطات التنفيذية وبالذات الامنية منها: حماية هذا الحق، وإلقاء القبض على أفراد هذه المجموعة وتقديمهم للعدالة.

وحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين CPJ الأمريكي لهذا العام، يأتي العراق ثالثاً في الترتيب العالمي لإفلات قتلة الصحفيين من العقاب.