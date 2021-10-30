استمرار الاعتصام المفتوح عند بوابات الخضراء رفضاً لنتائج الانتخابات

يواصل المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات التشريعية، اعتصامهم المفتوح عند بوابات المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق وسط بغداد، لليوم الحادي عشر على التوالي.

ويتزامن ذلك مع اعتصامات اخرى في عدد من محافظات الوسط والجنوب امام مكاتب مفوضية الانتخابات، والتي تنظمها قوى رافضه لنتائج الانتخابات وترى انها مزورة، مطالبين بإجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع الدوائر في البلاد وأمام ممثلي الكيانات السياسية، محذرين من فرض تلك النتائج التي قالوا انها ستربك السلم المجتمعي.

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