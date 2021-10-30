العشائر العربية في ‹المتنازع عليها›: نرحب بعودة البيشمركة وكركوك ليست ملك المرتبطين بأجندات خارجية

أعربت العشائر العربية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بعودة البيشمركة إلى كركوك وباقي المناطق الكوردستانية، مؤكدة أن كركوك ليست ملك الجهات والشخصيات المرتبطة بأجندات خارجية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في ‹المتنازع عليها›، والتي رد فيها على تصريحات قيادات في «الجبهة التركمانية» حول عودة البيشمركة إلى كركوك.

وكان أرشد صالحي، النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي قد قال عبر تويتر: « بناء على اتفاق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع أربيل، أنا شخصياً لم ولن أقبل بعودة البيشمركة إلى كركوك».

كما أن رئيس الجبهة التركمانية حسن توران قال في بيان، إن الجبهة رفضت وترفض وجود البيشمركة في كركوك وخورماتو ونينوى.

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