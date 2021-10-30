القوات العراقية تدمر أنفاقاً ومخابئ لإرهابيي “داعش” في كركوك

دمرت القوات العراقية أنفاقاً ومخابئ تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.

ونقل عن قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي قوله قامت العمليات المشتركة في كركوك بعملية مداهمة وتفتيش لمنطقة وادي الشاي من 3 محاور وعثرت على خنادق وأوكار للإرهابيين وعبوات ناسفة وصواريخ وقذائف مشيراً إلى أن الجهد الهندسي قام بالتعامل معها وتدميرها.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق العراقية وقضت والقت القبض على أعداد كبيرة منهم.

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