اللجنة الوزارية بلبنان: قادرون على حل أزمة العلاقات مع بعض الدول

أكد وزير التربية اللبناني عباس الحلبي أن العمل الحكومي في لبنان مستمر لأنه لا يمكن ترك البلد من دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها لافتاً إلى “ان أملنا كبير بأننا قادرون على التوصل لحل الأزمة التي تشهدها العلاقات بين لبنان وعدد من الدول قريباً”.

وشدد الحلبي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب عقب انتهاء اجتماع خلية الازمة في وزارة الخارجية لبحث الأزمة المستجدة مع دول الخليج على أن “الموضوع قيد المعالجة، ونتطلع إلى ساعات قليلة لمعالجة تداعيات الأزمة” موضحاً أن “كل ما نطلبه فتح أبواب الحوار لأن هذا السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل”.

من جهته أشار بو حبيب إلى أن “الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة” مؤكداً أن “لجنة خلية الأزمة مستمرة في الانعقاد”.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس عن أسفه لقرار النظام السعودي استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلبه من السفير اللبناني المغادرة.

وقرر النظام السعودي أمس استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلب من السفير اللبناني في الرياض مغادرتها خلال 48 ساعة كما أوقف الواردات السعودية من لبنان واتخذت البحرين والكويت في وقت لاحق إجراءات مماثلة.

وكان النظام السعودى احتج على تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أطلقها قبل تكليفه منصبه طالب فيها بوقف الحرب التي يشنها النظام السعودي على اليمن ووصفها بالعدوان.

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