(بالفيديو) شمس الكويتية تنسحب من حفل مهرجان بابل والجمهور يهتف (فشلتونة)!

انسحبت الفنانة شمس الكويتية، مساء الخميس، من مهرجان بابل الدولي، بسبب مشكلات في الصوت، فيما ردد الجمهور عبارة “فشلتونا”.

وتسبب عدم وجود مهندس الصوت في المهرجان المقام حاليا في المدينة الأثرية بمحافظة بابل، إلى مشكلات كثيرة في الصوت.

واعتذرت الفنانة شمس الكويتية، عن إكمال الحفل، بسبب هذه المشكلات، وقدمت اعتذارها للجماهير الحاضرة.

وانطلقت فعاليات “مهرجان بابل الدولي”، مساء الخميس، على مدرجات مدينة بابل الآثرية 100كم جنوب العاصمة بغداد، تحت شعار “من بابل الحضارة نصنع الحياة”.

وأعربت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، بوقت سابق من اليوم، عن أملها أن يعود مهرجان بابل من جديد بعد توقفه منذ سنة 2003، وكان قد انطلقت فعالياته لأول مرة عام 1987.

وأهابت الوزارة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالقائمين على المهرجان وعلى رأسهم رئيس اللجنة العليا لإدارة المهرجان محافظ بابل والمشاركين فيه، “تقديم نسخة جديدة من المهرجان تليق ببابل الحضارة والفن، وبما يعكس الوجه المشرق للعراق كبلد متنوع الثقافات والأطياف، وأن يكون المهرجان فرصةً مناسبةً للتلاقي والتقارب وإشاعة المحبة”.

وكانت اللجنة التنظيمية لمهرجان بابل، قد أعلنت يوم الخميس، اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان الكبير الذي انطلق قبل قليل، ويستمر خمسة أيام.