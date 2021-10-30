خالد شواني: راكان الجبوري يريد ارسال أخيه إلى البرلمان بـ86 صوتاً فقط

خالد شواني

اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، خالد شواني، محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، بالاحتيال على القانون من أجل البقاء في منصبه، مشيرا الى أن الجبوري “يريد ارسال أخيه إلى البرلمان بـ86 صوتاً فقط”.

وقال شواني، خلال اليوم الأول من أعمال ملتقى ميري الذي يقام برعاية شبكة رووداو إلاعلامية، بمشاركة 250 شخصية عراقية واجنبية، إن “محافظ كركوك يجب تغييره، وهو يحتال على القانون للبقاء في المنصب”، مردفاً أن “راكان الجبوري يريد ارسال أخيه إلى البرلمان بـ86 صوتاً فقط”.

“راكان الجبوري لا يريد أداء اليمين القانونية لعضوية مجلس النواب، ويريد إرسال أخيه إلى البرلمان”، وفقاً لشواني، الذي نوه الى أن “ما يفعله راكان الجبوري احتيال على القانون ويجب أن يطلع كل العراقيين على هذه الحيلة”.

ورأى شواني، أن “المصادقة على نتائج الانتخابات هي العقبة الكبرى في طريق العملية السياسية، ومن الضروري أن يتوصل الشيعة إلى اتفاق في هذه المرحلة”، مبيناً أن “نحو 60% من العراقيين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وعلى الساسة العراقيين الوقوف على أسباب ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات”.

وانطلقت اليوم أعمال اليوم الأول لملتقى ميري برعاية شبكة رووداو الاعلامية، بمشاركة 250 شخصية عراقية واجنبية حول خارطة العراق السياسية.

الملتقى سيبحث اليوم التغيرات في الخارطة السياسية بالعراق، والمساعدات الدولية لتحقيق الاستقرار وبناء الدولة، بمشاركة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وعدد من الشخصيات من إقليم كوردستان والعراق.

وسيقدم سياسيو المنطقة قراءاتهم لنتائج الانتخابات من خلال الملتقى، ومن المؤمل أن يشارك فيه أكثر من 250 شخصية عراقية وأجنبية، من ضمنهم أكثر من 45 شخصية أكاديمية وسياسية.