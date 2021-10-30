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سارق أرعب السكان.. الإطاحة بخبير {المفاتيح} في كربلاء

سارق أرعب السكان.. الإطاحة بخبير {المفاتيح} في كربلاء

 أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت عن إلقاء القبض على متهم متمرس بسرقة الدور السكنية بعد جهد أمني استثنائي.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة  انه “وبعد حصول عدة سرقات في أماكن متفرقة من مدينة كربلاء المقدسة وجه السيد قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام وشرطة النجدة بتتبع المعلومات والسرعة في القبض على الفاعل وتسليمه الى العدالة”.
وأضاف البيان انه “ونتيجة للخبرة المتراكمة والمهنية العالية لقسم مكافحة الإجرام والنجدة وبعد نصب كمين محكم للسارق تم القبض عليه بعملية بطولية متميزة أثناء محاولته سرقة أحد الدور السكنية”.
وأشار الى انه “تم ضبط بحوزة المتهم مفاتيح عدد 100 لدور سكنية ومفكات لغرض فتح الدور ومبالغ ماليه ومخشلات ذهبية واعترف بصراحة عن سرقه ثلاثة دور سكنية بوقت سابق، وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل”.

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