سياسي عراقي يتحدث عن عادل عبدالمهدي والكاظمي ويكشف عن حرب اهلية قادمة

كشف السياسي المستقل، عزت الشابندر، الجمعة، عن حرب أهلية مقبلة سيشهدها العراق بعد ان هيأت إسرائيل كل ما يلزم لها.

وكتب الشابندر في تغريدة على “تويتر” اليوم (29 تشرين الاول 2021): “اذا صدقت قراءتي (لاسمح الله) بأن عبدالمهدي هو آخر رئيس وزراء الإسلام السياسي الشيعي والسيد الكاظمي هو آخر رئيس وزراء يسبق الفوضى”.

وأضاف، “فإن اسرائيل قد هيأت كل مايلزم لمن يتكفل إكمال مشروعها بالحرب الاهلية وصولا الى تدمير العراق وتقسيمه”.

وختم الشابندر تغريدته بالقول “فاعتبروا يا اولي الالباب” .

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