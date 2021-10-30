سيول اربيل.. المحافظ يوجه نداء الى السكان وسط عمليات انقاذ

دعا محافظ اربيل اوميد خوشناو، يوم السبت، سكان المدينة لعدم التوجه الى المناطق التي تضررت جراء الفيضانات “إلا للضرورة”، في وقت هرعت فرق الدفاع المدني لإنقاذ السكان المحاصرين جراء السيول.

وقال محافظ اربيل في بيان “ندعو المواطنين وسواق المركبات الى عدم التوجه للمناطق التي تعرضت للفيضانات إلا للضرورة بسب الاختناقات المرورية التي حصلت نتيجة اغلاق بعض الشوارع”.

وأضاف خوشناو، “ادعو المواطنين أيضاً الى مساعدة فرق الدفاع المدني ليتمكنوا من تقديم المساعدة للمتضررين”، مشيراً إلى “الحاق اضرار كبيرة بممتلكات المواطنين نتيجة الفيضانات”.

واجتاحت السيول مساء اليوم السبت، مناطق في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بسبب غزارة الامطار وادت الى غرق العديد من الطرق الرئيسية شمالي المحافظة..

وقال شهود عيان إن الامطار قطعت الطريق الرئيس الذي يربط شارع 150 بمجمع (كوري) السكني في اربيل.

وأشاروا إلى أن الامطار قطعت ايضاً احد المسارات قرب مدرسة الشويفات الدولية على طريق مصيف صلاح الدين واربيل.

وأضاف الشهود أن الامطار ادت الى تعطل العديد من السيارات ودخول المياه الى المنازل في عدد من الاحياء السكنية الواقعة على طريق مصيف صلاح الدين.

وفي السليمانية، تسببت الأمطار والعواصف الرعدية، بتعطل 41 من المغذيات (الفيدرات) الكهربائية.