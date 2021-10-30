عالية نصيف تدعو لإنصاف منتسبي القوات الأمنية في نزولهم وإعادة نظام البديل 

ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وقائد العمليات المشتركة ورئيس أركان الجيش بإعادة نظام البديل لمنتسبي القوات الأمنية (الشرطة الاتحادية والجيش) وزيادة عدد أيام نزولهم، مبينة أن نظام دوامهم الحالي فيه الكثير من الغبن ويحرمهم من الإجازات الاعتيادية التي هي استحقاقهم الفعلي .

وقالت في بيان اليوم :” ان غالبية منتسبي القوات الأمنية وخصوصاً الجيش والشرطة الاتحادية خاضعون لنظام الدوام 14 يوماً والنزول 7 أيام فقط، بينما بينما بقية الصنوف والأقسام نظامهم يوم بيوم أو يومين بيومين ويتمتعون بنظام البديل، وهذا الحال يشير الى غياب العدالة في دوامهم ونزولهم “.

وأضافت نصيف :” لقد وصلتنا العديد من الشكاوى من منتسبين يشتكون من قلة أيام نزولهم الى عوائلهم، فإذا كان دوام المنتسب في محافظة ثانية لمدة 14 يوماً فإنه يضيع يوماً في الذهاب ويوماً في الإياب ليتبقى من إجازته خمسة أيام فقط، علماً بأن هذا الدوام الطويل قد يؤثر بشكل سلبي على أدائهم لواجباتهم لما له من انعكاسات نفسية سيئة “.

وشددت نصيف على ” إنصاف المنتسبين كافة وتطبيق العدالة في نزولهم واستخدام نظام البديل للتخفيف عنهم قدر الإمكان “.

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