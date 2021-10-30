قصيدة ” عجيبة ” على ضوء انتقاد فعاليات مهرجان بابل

حيدر حسين سويري

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عجيبه عقول هاي الناس

وعجينه اكَلوبها الوادم

يمنعون الغنا بنمرود

ودكَـ وركَص بالكاظم!؟

ملاهي مترسه بغداد

خمور وكبسله وكاتم

جاكوزي وسياسي ومجلس النهاب

بيه مطوف وعائم

وسنتا كلوز يم حيدر (مرقد الامام علي بن ابي طالب)

يدكَـ ويركَص وحالم

بعد شهرين لكرسمس

واهل النجف لا نائم

ولدهم للصبح سكرين

وفعلهم محتوى صادم

وبكربلاء نفس الحال

ولا من عاذل ولائم

وهذا الحال راح يزيد

ردت فعل من ظالم

لان تحجون بالأديان

ولأن فاسدكم الحاكم

نفاق ودجل ماكو دين

بس صوره إله راسم

روح وشوف ذيج إيران

وبيها الحكم متوالم

حكمها إسلامي ع المكشوف

وشعبها اوربي ومسالم (عندما ذهبت الى أصفهان رأيت العجب العجاب وكأنها دولة اوربية)

فاترك هالشعب يختار

ولا تصبح عدو غاشم

وتنهى عن خلق واجيب مثله وزود

وانت اعلى الصدر جاثم

اغلب هالشعب يبجي ويون سنين

ويتمنى حكم قاسم (الزعيم عبد الكريم قاسم)

انشدك قاسم اليا دين؟

شيوعي وللأمر عازم

دبسكم يا غراب البين

عليكم هالشعب ناقم

يجيكم يوم تنطردون

وحكم هذا الشعب صارم

ينفذ فيكم الاحكام

والله العادل الراحم1

وما هيه سوى أيام

ويظهر صاحب العالم2

وهذا الامر صار احساب

الشعب متيقن وفاهم

…………………………………. 30/10/2021

1 لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [التحريم : 8]) 2 المنقذ

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