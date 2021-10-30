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لبنان يأسف للتصعيد السعودي ويناشد قادة العرب

لبنان يأسف للتصعيد السعودي ويناشد قادة العرب

أعرب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي،  الجمعة، عن أسفه من إجراءات السعودية إزاء بلاده، وقال إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع السعودية

وقال ميقاتي في بيان “إننا نأسف، بالغ الأسف لقرار المملكة ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته”.وأضاف “إن موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة”.

وناشد ميقاتي “القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة من أجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة” وأشار إلى أن حكومة مستمرة “في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة وتداعياتها”.

وتوجه ميقاتي في البيان إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان “بخالص آيات التقدير والاحترام” قائلا: “نعرب عن رفضنا الشديد والقاطع إلى كل ما يسيء للعلاقات الأخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية”.

وشدد على التمسك “بكل الروابط الأخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية والأخوة في مجلس التعاون الخليجي”.

وقررت السعودية في وقت سابق من اليوم، سحب سفيرها من بيروت، وإبلاغ السفير اللبناني في الرياض بالمغادرة في غضون 48 ساعة، فضلاً عن إيقاف جميع الواردات من لبنان.

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