مفوضية اللاجئين: إعادة التوطين مجانية ونحذر من حالات احتيال بفرض مبالغ مالية مقابلها

وقال الخطيب ، اليوم الجمعة (29 تشرين الأول 2021)، إنه “لا يوجد لدينا معلومات دقيقة حول عدد الذين يغادرون من العراق أو المنطقة، لكن لا ننصح باللجوء للمهربين والطرق غير الشرعية بالهجرة”، مضيفاً أنه في عام 2016 أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حتفهم في المتوسط أثناء العبور، وسنوياً يُفقد ما بين 1500 إلى 1700 شخص.

وعن الأسباب التي تدفع الناس للهجرة غير الشرعية أشار إلى أن ذلك بسبب “اليأس والفقر الذي قد يدفع الناس إلى طلب الهجرة غير الشرعية”.

ولفت إلى ضرورة إيجاد العالم طريقة أفضل للحد من ظواهر الهجرة، وذلك من خلال معالجة الأسباب التي تدفع للهجرة ولا سيما الفقر وقلة الموارد والمياه.

وعن عمليات الاحتيال التي حصلت مؤخراً من خلال إيهام اللاجئ بإمكانية إيصاله إلى الخارج مقابل مبالغ مادية، أشار الخطيب إلى أن “إعادة التوطين من قبل المفوضية مجانية، كما لا نقوم بإرسال أي أحد من أجل موضوع الهجرة”.

وفي السياق حذر اللاجئين من ادعاء أسخاص أنهم تابعون لمنظمات دولية، مقابل الحصول على مبالغ مادية، مشيراً إلى انهم قاموا بحملات توعية في هذا الصدد على مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح ان إعادة التوطين ليس حقاً، وفقط 1% من مجموع اللاجئين يمكن ان يشملهم إعادة التوطين، و”نحن نقترح على الدول التي المستضيفة أن تأخذ الحالات الإنسانية فقط”.

وعن المساعدات التي يتلقاها اللاجئ قال إنها قلت لأن الدول المانحة للمساعدات لم تعد مقتنعة بدعم النازحين بالمساعدات على المدى الطويل، لذلك لا يمكن الاعتماد بشكل كلي على المساعدات المالية بل الحل الأمثل أن يندمج اللاجئ مع المجتمع الذي يعيش فيه ويكون منتجاً.

وفيما يخص شروط عودة اللاجئ إلى منطقته أشار الخطيب إلى أن ذلك يكون طوعياً، ويجب أن تكون منطقته آمنة ليستطيع العمل وينعم بالاستقرار.

في الوقت نفسه نوه إلى أنه “لدينا في إقليم كوردستان 99% من كل اللاجئين في البلد، وعددهم يبلغ 251 ألف موزعون بين السليمانية ودهوك وأربيل والغالبية العظمى منهم أي نحو 67% يعيشون خارج المخيم”.

المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في معرض حديثع عن المساعدات التي ستقدم خلال فصل الشتاء للاجئين قال إن “منظومة الأمم المتحدة بما فيها مفوضية اللاجئين خصصت مبالغ نقدية للشتاء لمرة واحدة لمعظم اللاجئين، وتبلغ من 200 الى 250 دولاراً”.