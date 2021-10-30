منحة عسكرية أمريكية جديدة للجيش العراقي

يستعد الجيش الامريكي، تسليم منحة عسكرية جديدة الى العراق يتم تهيئتها لتسليمها قريبا عن طريق الحدود الكويتية – العراقية بهدف تطوير قدرات قوات الأمن العراقية.
وتتضمن المنحة، عجلات مدرعة نوع هامفي، وشاحنات نقل متوسط، وبنادق {m-4} وذخيرة للبنادق خفيفة العيار، وملابس عسكرية، ودروع واقية من الرصاص.
علما إن هذه المنحة هي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تنفيذه الولايات المتحدة منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع {البتناغون} المخصصة لعملية العزم الصلب.
وتجري عمليات فحص المعدات في الكويت قبل إرسالها الى العراق.