Posted on by

منحة عسكرية أمريكية جديدة للجيش العراقي

 يستعد الجيش الامريكي، تسليم منحة عسكرية جديدة الى العراق يتم تهيئتها لتسليمها قريبا عن طريق الحدود الكويتية – العراقية بهدف تطوير قدرات قوات الأمن العراقية.

وتتضمن المنحة، عجلات مدرعة نوع هامفي، وشاحنات نقل متوسط، وبنادق {m-4} وذخيرة للبنادق خفيفة العيار، وملابس عسكرية، ودروع واقية من الرصاص.
علما إن هذه المنحة هي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تنفيذه الولايات المتحدة منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع {البتناغون} المخصصة لعملية العزم الصلب.
وتجري عمليات فحص المعدات في الكويت قبل إرسالها الى العراق.

بالصور.. منحة عسكرية أمريكية جديدة للجيش العراقي250620840 290852469578101 8995206024814031431 n249946253 290852566244758 1181138202825733916 n

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here