وزارة الهجرة تعلن شمول الوجبة الثالثة من العوائل النازحة في ديالى بمنحة المليون ليصبح العدد الكلي 227 عائلة .

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، شمول 68 عائلة جديدة من العوائل النازحة من قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى، بمنحة دولة رئيس الوزراء، (المليون دينار عراقي).

وقالت مسؤولة دائرة الهجرة فرع ديالى، ابتهال محسن عناد، إنه “بتوجيه وزيرة الهجرة ، تم شمول 68 عائلة جديدة من نازحي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بالمنحة ” ، مؤكدة أن كادر الوزارة مستمر بتوزيع منحة دولة رئيس الوزراء والبالغة مليون دينار .

وأضافت أن، “شمول العوائل الجديدة بالمنحة جاء بعد تدقيق صحة نزوحهم من قبل الجهات الأمنية” .

كما لفتت عناد الى أن فرع الوزارة في المحافظة، باشر بتوزيع المساعدات المتضمنة (السلات الغذائية والصحية ) ، على العوائل النازحة مباشرة بعد الأحداث الاخيرة في المقدادية ،حيث تم توزيع 167 سلة غذائية و167 سلة صحية بينهم .

ويذكر ان وزارة الهجرة شملت جميع النازحين خلال الثلاثة ايام الماضية بمنحة رئيس الوزراء (مليون دينار) والبالغ عددهم 227 عائلة لغاية ألان .

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