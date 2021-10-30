وزارة الهجرة توزع الوجبة الثانية من منحة رئيس الوزراء الى نازحي المقدادية

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ، أن (49) عائلة نازحة استلمت اليوم منحة الطوارئ التي خصصها رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ضمن الوجبة الثانية لتوزيع المنح بين النازحين اثر الاحداث الاخيرة التي شهدها قضاء المقدادية بمحافظة ديالى .

وذكر مدير قسم المحافظات الوسطى في دائرة شؤون الفروع في الوزارة السيد مهند صالح عبد الرحيم انه ” بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، تم تسليم (49) مستفيداً من منحة الطوارئ بعد اكمال اجراءات التدقيق ، وضمن الوجبة الثانية بواقع مليون دينار للعائلة النازحة من قضاء المقداديه قرى ( نهرالامام ، الويسات والميثاق) ، مؤكدا انه سيتم شمول وجبات لاحقة يوم غد وترافقها توزيع حصص غذائية وصحية لتلك العوائل .

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين ، قد وزعت منحاً يوم الخميس الماضي لـ (110) عوائل نازحة كوجبة اولى.

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