وفاة لاجئ عراقي بعد حبسه 11 يوماً في الحدود البيلاروسية

افادت وسائل اعلام غربية ، اليوم السبت ، بوفاة لاجئ عراقي يبلغ من العمر 25 عاماً ، وذلك بعد حبسه 11 يوماً قرب الحدود البيلاروسية ./انتهى5

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