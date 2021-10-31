أجمل أفلام الخيال العلمي لعام 2021.. THE MATRIX 4 قادم بالسينمات

لطالما كان عالم الخيال العلمي واحدًا من المجهولات المشوقة في عالم السينما التي تحظى بجمهور من نوع خاص، جمهور يبحث عن المختلف وكل ما هو جديد وغامض.

فأفلام الخيال العلمي تأخد المشاهد في أبعاد جديدة لم يراها من قبل، ومن المرجح أيضا أن لا يراها طيلة حياته، فتلك النوعية من الأفلام تجعلك قادرًا على العيش في المستقبل البعيد أو الماضي السحيق من خلال لمسة سحرية تدعى السينما.

ويعود النجم كيانو ريفز في الجزء الجديد للمصفوفة مرة ثانية بعد تقدمه في العمر ونسيانه الأحداث الماضية، ويقابل “ترينتي” بعد أن عادت للحياة مرة أخرى، لكنهما لا يتذكران بعضهما، ويحاول طبيبه النفسي مساعدته لتذكر حقيقته وما تعرض له في المصفوفة، والسبب في عودته مرة أخرى لهذا المكان.

العمل من بطولة النجم كيانو ريفز، كاري آن موس، كريستينا ريتشي، بريانكا تشوبرا، نيل باتريك هاريس، تلما هوبكينز، جادا بينكيت سميث، ماكس ريميلت، برايان سميث، جوناثان جروف، إخراج لانا واتشوسكي، ومقرر عرضه 22 كانون الاول/ ديسمبر المقبل.

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