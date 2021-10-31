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أربيل تعطل الدوام الرسمي الاحد .. باستثناء الدوائر الخدمية

قررت محافظة أربيل، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، لتسهيل حركة الدوائر الخدمية وفرق الدفاع المدني لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت بعض المناطق التي تقع ضمن حدود العاصمة.

وذكر بيان صادر عن محافظة أربيل : “لمواجهة آثار الفيضانات والسيول الجارفة التي ضربت بعض المناطق التي تقع ضمن حدود المحافظة، وازالة مخلفات هذه السيول وتنظيف الطرق امام المواطنين، فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بالاضافة الى تعطيل دوام المدارس الحكومية والاهلية”.

واضاف البيان، “هذه العطلة لا تشمل الدوائر الخدمية التي ستقوم بتنظيف وازالة مخلفات هذه السيول من الطرق والتي تسببت باختناقات مرورية في بعض المناطق”.

وأدت أولى موجات الامطار الغزيرة ضمن حدود العاصمة أربيل ، وفي بعض المناطق صاحبته سقوط حبات البرد ، الى حدوث فيضانات في بعض من هذه المناطق ، واعلن محافظ العاصمة أوميد خوشناو ، ان اضراراً لحق بمناطق كوري ، گردجوتیار ، مدينة زيرین والقرية الكورية ، واقتصرت عالمادية فقط في المنازل والسيارات ، فيما شاركت مروحيات وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان في انقاذ عدد من المواطنين العالقين في مدينة زيرين .

كما أدت مياه الامطار الى قطع الطريق في شقلاوة ومصيف صلاح الدين وكوري لبعض الوقت .

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