ائتلاف “النصر” يستبعد تشكيل “حكومة أغلبية”

أكد عضو ائتلاف النصر احمد الوندي، اليوم الاحد ، ان تكون الحكومة المقبلة “حكومة أغلبية” ، مشيراً الى ان هذا امر مستبعد في الفترة الراهنة نظراً لطبيعة الاحداث والأوضاع التي يمر بها العراق حالياً.

وأوضح الوندي ان “الحكومة المقبلة يرجح ان تكون “حكومة توافقية” وائتلاف النصر يعمل مع الجميع على تقريب وجهات النظر والتقارب بهدف الخروج من الازمة الحالية بما يضمن استقرار اكبر للبلاد”.

ولفت الوندي الى ان “الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات عام ٢٠١٨ كانت حكومة اغلبية ولم تنجح في وقتها وقد انحازت الى احد الأطراف الإقليمية لتسقط بعد ذلك في اول اختبار لها”.

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