اعلان حالة الطوارئ في 3 محافظات

وجهت مديرية الدفاع المدني،الاحد، بادخال ملاكاتها حالة الطوارئ في 3 محافظات، تحسبا من الحالة الجوية والسيول التي قد تجتاح بعض المناطق.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن قوله: إن “لمديرية الدفاع المدني خطة متكاملة حول السيول وتنسق بشكل آني مع الانواء الجوية، حيث هنالك مراقبة مستمرة لكافة التقارير التي تصل المديرية بشأن الاحوال الجوية وتطوراتها”، لافتا الى أن “المراقبة مستمرة لمناطق اطراف نينوى وبيجي في صلاح الدين واقليم كوردستان بالرغم من امتلاك الاخير لمديرية دفاع مدني خاصة به”.

وأكد عبد الرحمن، أن “الدفاع المدني على استعداد تام في حال وقوع أي طارئ”، مشيرا الى ان “السيول والفيضانات في كوردستان تمت السيطرة عليها وكانت في اطراف الاقليم ولم تشكل خطرا على ساكني تلك المناطق أو مركز المدينة”.

وأضاف، أن “الحالة الجوية وفق مراقبة المديرية لها تدعونا الى اصدار ارشادات وتوجيهات بشأن السيول والفيضانات بشكل مبكر”، موضحا أن “مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان أصدر يوم امس توجيهات لمواجهة السيول تضمنت دخول كافة مراكز الدفاع المدني حالة الطوارئ لا سيما في نينوى وصلاح الدين وكركوك تحسباً لحدوث أي سيول جارفة والتي تقطع الطرق وتؤدي لمحاصرة المواطنين”.

ولفت إلى أن “جميع آليات الدفاع المدني وزوارقها وافرادها على اتم الاستعداد، بالاضافة الى تنسيق المديرية مع طيران الجيش تحسباً لتردي الأوضاع في القرى والمناطق النائية كما حدث في الأعوام السابقة”.

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