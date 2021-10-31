السيد الصدر يعلن إغلاق جميع مقرات سرايا السلام

أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إغلاق جميع مقرات سرايا السلام، وعودة عناصره أفراداً في التيار الصدري. واستثنى الصدر من القرار “مقرات التنظيم في النجف وكربلاء وصلاح الدين والعاصمة بغداد”، مشدداً على “منع أيِّ مقر أو حمل السلاح في غير المحافظات التي أعلن فيها إغلاق مقرات سرايا السلام، فضلا عن المدن المقدسة إلا بالتنسيق مع القوات الأمنية ومن دون إشهار سلاح او تدخل في ما لا يخصهم .” ووجَّه الصدر بتطبيق قراره بالتنفيذ خلال 15 يوماً من تاريخ نشر البيان.

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