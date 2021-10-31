الصدر: أدعو جميع الدول لوقف التدخلات في العراق

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، وجود تدخلات إقليمية بالشأن الانتخابي.

وقال الصدر في تغريدة له طالعتها ، “تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه، ومن هنا أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى (سحب يدها) فورا”.

واضاف، “كما انني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية.. فنحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرا، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته”.

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