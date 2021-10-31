Posted on by

الصدر: أدعو جميع الدول لوقف التدخلات في العراق

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، وجود تدخلات إقليمية بالشأن الانتخابي.

وقال الصدر في تغريدة له طالعتها ، “تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه، ومن هنا أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى (سحب يدها) فورا”.

واضاف، “كما انني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية.. فنحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرا، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close