الصدر يؤكد ضرورة تشكيل حكومة اغلبية وطنية

اكد السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري يوم الاحد، ضرورة تشكيل حكومة ” اغلبية وطنية”.

وغرد السيد مقتدى عبر ” تويتر”: ” لاينبغي القول بان لي خلافا مع الكتل السياسية سوى مصلحة الاصلاح الداخلي والخارجي ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية”.

واضاف: ” فليس لنا اي خلاف مع احد الا في حب الوطن.. وانني اراى ان اول ما ينبغي فعله مستقبلا هو حكومة اغلبية وطنية، فيكون في البرلمان جهة المولاة ان جاز التعبير وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الاصلاحات بكافة مستوياتها السياسية والحكومية والخدمية والدبلوماسية وغيرها مطلقا. وجهة معارضة وسيكونون لنا اخوة في الوطن وسيكون توافقهم استشارة ملزمة لنا ولن نهمشهم”.

واكد ” هذا ونحن لا نمانع ان نكون باي من احدى الجهتين فكلاهما من اجل خدمة الوطن. كل ذلك ضمن اسس الديمقراطية.. ومن الله والشعب نستمد القوة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط