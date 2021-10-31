الفتح : من المبكر الحديث عن مشاركتنا بالحكومة او ذهابنا الى المعارضة

أكدت عضوة تحالف “الفتح” مديحة المكصوصي ، اليوم الاحد ، انه من المبكر الحديث عن مشاركة التحالف بالحكومة المقبلة او ذهابه نحو المعارضة النيابية مشيرة الى ان هذه المسألة “تحتاج الى المزيد من الوقت.”

وأوضحت المكصوصي ان “هذه المسألة بالنسبة الى تحالف الفتح وايضاً مختلف القوى السياسية سوف تحدد بعد اعلان النتائج الانتخابية بشكل نهائي والمصادقة عليها”، مبينةً بان “الجمهور العراقي هو حديث عهد في الديمقراطية وهو يريد الخدمات ومن يذهب الى المعارضة سوف يصعب عليه تقديم الخدمات الى المواطنين ما يعني عدم إمكانية تطبيق الوعود التي وعدنا بها جماهيرنا”.

ووفق النتائج شبه النهائية الرسمية ، جاءت الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من أصل 329، في حين حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلّت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا ، والحزب الديمقراطي الكوردستاني رابعاً بـ 33 مقعداً ، فيما سجل تحالف “الفتح” تراجعا كبيرا بحصولها على نحو 18 مقعدا، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018.

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