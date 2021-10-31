المرور تستحدث لجاناً طبيةً في المحافظات

بغداد: جنان الاسدي

تبدأ مديرية المرور العامة قريبا اعتماد قرار تواجد اللجان الطبية ضمن مواقع استخراج رخص القيادة في المحافظات، بعد تطبيق قرار مماثل في العاصمة، بينما تستعد لافتتاح دائرتين لتسجيل المركبات بمحافظة نينوى.

وقال المدير العام اللواء طارق الربيعي : إن “الاجراء المتمثل بتواجد اللجان الطبية ضمن موقع استخراج رخص القيادة، يأتـي تسهيلا وتخفيفا للعبء عن المراجعين”، مضيفا انه “تم التنسيق مع دائرة اللجان الطبية بالمحافظات للمباشرة بالعمل من مواقع التسجيل”.

وبين أن “المديرية كانت قد نسقت مسبقا مع اللجان الصحية في وزارة الصحة ليكون الدوام صباحاً ومساءً بجميع مواقع التسجيل في بغداد”، مؤكدا على “ضرورة اقتناء رخص القيادة لمن لا يحملونها، كون عدم حيازتها يعد مخالفة قانونية ويحاسب عليه قانون المرور النافذ”.

واشار الربيعي الى ان “المديرية تستعد لافتتاح دائرتين للمرور في محافظة نينوى لتسجيل المركبات هناك”، كاشفا عن “اصدار قرار باستثناء اصحاب مركبات نينوى للتسجيل بأي موقع وفي اي محافظة الى حين افتتاح دوائرهم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط