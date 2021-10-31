المفوضية تعلن إتمام عد وفرز محطات 6 محافظات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد 31 تشرين الأول 2021، عن إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في 6 محافظات.

وأضافت المفوضية في بيان ان المحافظات هي أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار، مبينة العد والفرز اليدوي جرى بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

واشارت الى انها سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة.

وتابعت، انه وفي السياق نفسه سيشهد يوم غد الاثنين عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما يوم الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها.

وجددت المفوضية، حسب بيانها، دعوتها لمراقبي الكيانات وممثلي المرشحين الطاعنين للحضور إلى قاعة العد والفرز اليدوي لمتابعة الإجراءات السارية هناك التي تستمر وفق الإطار القانوني، لأن حضور المراقبين يعطي المزيد من الثقة بين المفوضية والمرشحين وهم يتابعون عملية العد والفرز التي تجري من دون أي قيود أو عراقيل.

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