تنبؤات جوية: أمطار غزيرة في أغلب مناطق الشمال مصحوبة بعواصف رعدية

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في توضيح إن “خرائط الطقس تشير إلى تشكل موجة أمطار غزيرة خلال اليوم على أغلب مناطق الشمال الموصل دهوك أربيل سليمانية و كركوك وربما بعض مناطق شمال المنطقة الغربية وبشكل أقل في مناطق شمال صلاح الدين”.

وحذر الراصد الجوي من “غرق بعض الشوارع خصوصاً القريبة من المرتفعات الجبلية”.

وأضاف أن “موجة الأمطار ستكون مصحوبة بالعواصف الرعدية ونشاط الرياح و تساقط حبات البرد على بعض المناطق لذلك يرجى الابتعاد قدر الإمكان من المناطق المنخفضة والسهول والوديان”.

وأشار الأسدي إلى أن “بعض مناطق الوسطى ستشهد موجة غبار بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية على مناطق الشمال وربما تصاحبها زخات أمطار خفيفة على بعض المناطق”.

من جهته، قال المتنبئ الجوي صادق عطية إن “أجواء مدن الوسط والجنوب ستكون مابين غائم جزئي وصحو نسبي وفرص الأمطار ضعيفة خلال اليوم، فيما تكون مدن الشمال أوفر حظاً بالأمطار”.

وأضاف أن “التقلبات الجوية وعدم الاستقرار مستمرة خلال يومي الإثنين والثلاثاء أيضاً”، متوقعا “تشكل الضباب على مناطق جنوب البصرة (الساحلية) ومناطق أخرى من البصرة وذي قار”.

وبشأن درجات الحرارة، أشار الراصد الجوي إلى أن “البلاد على موعد مع انخفاض ملحوظ يبدأ من الأربعاء المقبل”.