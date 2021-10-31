حكومة اقليم كوردستان: داعش لا يستطيع ايجاد موطىء قدم اينما حلت البيشمركة

ادانت حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد، الهجوم الارهابي الذي استهدف قوات البيشمركة بناحية بردي.

وجاء في بيان الحكومة، ان ارهابيي داعش هاجموا قوات بيشمركة كوردستان بمنطقة زركزارو التابعة لمحور كركوك، ما اسفر عن استشهد 2 من افراد البيشمركة، مشيرا الى ان قوات بيشمركة كوردستان هي القوة الوحيدة التي تحظى بالثقة وحامية لسكان تلك المناطق، كقوة لا يستطيع داعش ايجاد موطىء قد اينما حلت البيشمركة.

واضاف البيان: ان حكومة اقليم كوردستان تؤكد، اهمية وضرورة المزيد من التعاون والتنسيق بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش الاتحادي وقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الارهابي، لافتا الى ان الهجمات الارهابية تثبت حقيقة، ان المجاميع الارهابية لاتزال تشكل تهديدا على جميع العراق، مما يحتم العمل معا للقضاء على هذه التهديدات وانهائها.

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