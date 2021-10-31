عملة لعبة الحبار تسجل نتائج مذهلة

بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل “لعبة الحبار” أو Squid Game، تم إطلاق عملية رقمية جديدة تم تداولها باسم SQUID.

وحققت العملة التي يتم تداولها مقابل 2.22 دولار أميركي، زيادة بنسبة 2400 في المئة، خلال الـ24 ساعة الماضية، علما أن قيمة السوق الخاصة بها تزيد عن 174 مليون دولار.

ووفق ما ذكرت “سي إن بي سي”، فإن موقع “كوين ماركيت كاب” المتخصص بالعملات الرقمية، أصدر تحذيرا يفيد بورود تقارير تتحدث عن عجز مالكي SQUID من بيعها.

وتشير المعلومات المتوفرة عن هذه العملة إلى أنها تعتمد تقنية لمكافحة الإغراق، تمنع الأشخاص من بيع عملاتهم إذا لم يتم استيفاء شروط معينة.

واستفادت العملة التي طرحت للبيع في 20 أكتوبر الجاري، من الشعبية الكبيرة التي حققها المسلسل الكوري، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير بأسعار العملات المشفرة.

وتمثل العملة جزء من مشروع يتضمن منصة تشفير للعب على الإنترنت من أجل الربح.

وتحاكي البطولة التي تنطلق في نوفمبر، الجولات الست من الألعاب التي ظهرت في المسلسل الذي عرض على “نتفليكس”، إلا أنها لن تعتمد حدا أقصى للمكافأة النهائية ولا عدد المشاركين.

وسيتعين على اللاعبين دفع سعر محدد مسبقا في الرموز المميزة من أجل المشاركة في كل لعبة، كما تتطلب بعض الجولات من المستخدمين شراء رموز غير قابلة للاستبدال حسب الطلب، والمتاحة للبيع على الموقع الخاص باللعبة.

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