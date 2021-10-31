(قرداحي لايران..والدمار للبنان).. ولينتبه..(داعش والحوثي 2014 سلمت لهما الموصل وصنعاء) ..(بنفس العام والسيناريو)

قرداحي وزير خارجية لبنان .. هل يفهم تعريف الدبلوماسية.. (الدبلوماسية مرادفة للكياسة).. (وتتعامل مع تأثير المواقف العامة على تشكيل وتنفيذ السياسيات الخارجية)..وتسعى الدبلوماسية (لتريج المصالح الوطنية والامن الوطني من خلال توعية الجماهير الاجنبية والتاثير عليها، وكذلك توسيع محاور الحوار بين المواطنيين والمؤسسات ونظائرها في الخارج)..

عليه قرداحي وتصريحاته ضد دول الخليج.. نسف المصالح اللبنانية الداخلية والخارجية..

1. فمئات الالاف اللبنانيين يعملون في الخليج وليس اليمن وايران.. وبالتالي يمثلون مصدر للعملة الصعبة للبنان.. وتصريحات قرداحي هددتها..

2. .. قرداحي جر الصراعات الاقليمية للداخل اللبناني بصراع ليس للبنان فيه ناقة ولا جمل..

3. لبنان بامس الحاجة للاستثمارات الاجنبية وبعشرات المليارات الدولارات.. وهذا يتطلب التوجه لدول الخليج الثرية.. وليس لليمن وايران.. وهذا يؤكد تصريحات قرداحي اضرت بالاقتصاد اللبناني المتهالك اصلا..

4. الانفتاح على مصادر القرار الدولية والدول الحرة بالعالم.. وليس الدول المأزومة كايران واليمن وسوريا.. وقرداحي عمل العكس.. اتجه بتصريحات لصالح دول مأزومة..

5. قرداحي تبنى محور دون اخر بالمنطقة.. فاخرج لبنان من الحياد.. فتبنى وجهة النظر (الايرانية) باليمن نقلها وتبناها قرداحي.. في حين وجهة النظر الاخرى. التي تؤكد بان الحوثي عندما سيطر على اليمن تم نقل 300 صاروخ سكود قرب الحدود السعودية.. وكان الهدف محاصرة السعودية ودول الخليج من جنوبها..بسيطرة (الحوثي) الموالي لايران على اليمن..

ونرسل رسالة لقرداحي.. هل تعلم (الجيشان العراقي واليمني.. سلما الموصل وصنعاء بلا قتال)

كثيرين لم ينتبهون بان الحوثي سيطر على داعش بنفس السنة 2014 وبوقت متقارب، فداعش سيطرة على الموصل بشهر حزيران/ يونيو 2014 .. والحوثي سيطر على صنعاء بشهر (ايلول/ سبتمر 2014) . فهل هذه صدفة.. و(بالسياسية لا يوجد صدف)..

وكلاهما (داعش على الموصل) و(الحوثي على صنعاء).. تمت بتماهي كبير

بين سلطات الحوثي وداعش مع سلطات اجهزة الدولة بالبلدين.. فالحوثي سيطر على مقرات قيادة الفرقة السادسة والفرقة الاولى مدرع بصنعاء.. وقيادة اللواء الرابع للحرس الرئاسي، والقيادة العليا للقوات المسلحة،ـ ودائرة التوجيه المعني التي يبث التلفزيون الحكومي برامجه منها.. حيث سلم افراد الحراسة المباني دون مقاومة.. وانهيار الجيش اليمني بصورة شبه درامية ..

حالهم حال داعش مع فرق للجيش العراقي بالموصل..

حيث سيطرة داعش على مدينة الموصل وكذلك على منشئات حيوية في المدينة من اهمها مبنى محافظة نينوى والمطار وقنوات تلفزيونية، واعقب ذلك اطلاق الف سجين من السجن المركزي.. وكما تواطئ علي عبد الله صالح مع الحوثيين.. اتهم نوري المالكي رئيس الوزراء ببغداد بالتواطئ فقد تم اطلاح سراح الاف الارهابيين من سجن ابو غريب قبل سيطرة داعش بشكل مسرحي مكشوف.. واعتماد المالكي على قيادة عمليات نينوى التي لم تكن تطلع مجلس المحافظة على الخطط وانه يستمع الى تقارير استخباراتية ولا يستمع الى القيادات المدنية في المحافظة.. ووضع قيادات غير كفوئة وغير مهنية للقيادات العسكرية.. وتعاطف السكان المحليين في الموصل مع القوات المهاجمة.. للاحتقان الذي كان يعصف هذه الجماهير بشعورها بالتهميش.. والاقصاء ..

وكلاهما (الحوثيين والدواعش) اقاموا اعتصابات قبل فترة من اجتياحهما لصنعاء والموصل..

ودخلوا معارك وصراعات.. مشابه.. مهدت بنفس السيناريو لاحتلال صنعاء وداعش بدون قتال..وكلاهما لم يعترفان بالحكومات بالدولتين.. لتنطلق موجة من العنف والحروب.. ففي اليمن هرب عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن الى جنوب غرب عدن.. ثم للسعودية.. فقامت القوات التحالف بعمليات برية وغارات جوية ضد المتمردين الحوثيين وانصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين.. لطردهم من صنعاء..

ليطرح سؤال من يمنع السعودية من اقتحام صنعاء بوقت سمح للجيش العراقي باقتحام الموصل؟

من يريد استنزاف السعودية ودول خليجية باليمن.. لماذا المجتمع الدولي لا يمنح السعودية من اجتياح صنعاء.. لهزيمة الحوثيين.. بوقت سمح للعراق باجتياح الموصل بدعم من التحالف الدولي.. وما علاقة ذلك (برفع امريكا لجماعة الحوثي من قائمة الجماعات الارهابية الاجنبية)؟ في وقت شعارات الحوثي ترفع شعارات الكراهية من (الموت لامريكا).. ؟!!! علما الزحف الحوثي الذي يتبنى (المشروع الايراني- ولاية الفقيه) بعد صنعاء للتوجه جنوبا لعاصمة السنة باليمن (عدن).. جعل المجتمع الاقليمي الخليجي للتدخل عسكريا.. .. (فالورقة الطائفية) تلعب ايران فيها لتدمير نسيج المجتمعات التي تخترقها ايران..

علما اليمن بالنسبة للسعودية لها اهتمام كبير..

وخاصة بعد تصريحات المسؤولين الايرانيين بمساعيهم للسيطرة على المضايق بالمنطقة كمضيق باب المندب.. وكذلك مساعي السعودية منذ 1920 للتقارب مع القبائل اليمنية الكثيرة المنتشرة على الحدود اليمنية السعودية.. وكذلك للموقع الاستراتيجي للعاصمة صنعاء ومضيق باب المندب.. الذي يربط البحر الاحمر بالمحيط الهندي.. وهي البوابة الرئيسئة للتصدير النفط السعودي للعالم، وكذلك لخوف السعودية من ان تصبح اليمن عراق اخر ولكن هذه المرة بجنوبها..

…………….

واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها … www.sotaliraq.com

…………………….

سجاد تقي كاظم

