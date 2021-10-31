قصف للجيش التركي وميليشياته على مواقع “قسد” والنظام بريف عين عيسى

جدّد الجيش التركي وميليشياته قصفهم المدفعي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري في ريف ناحية عين عيسى بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) ، مساء السبت ، فيما ردت الأخيرة على مصادر النيران.

وقال مصدر إعلامي كوردي إن ” الجيش التركي وميليشياته يقصفون في هذه الأثناء مواقع قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري في قرية الدبس والطريق الدولي M4 بريف عين عيسى الغربي”.

وأضاف أن ” قوات (قسد) ردت بدورها على مصادر النيران دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية بين الطرفين. ”

وكان الطرفان قد قاما بجلب تعزيزات عسكرية إلى محيط ناحية عين عيسى خلال الأسبوع الماضي تحضيرا لأي مواجهة محتملة بين الطرفين.

وتشهد ناحية عين عيسى، اشتباكات بين الحين والآخر بين (قسد) والجيش التركي وميليشياته ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون ، ونزوح مئات العائلات منذ بداية العام الجاري.

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