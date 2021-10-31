Posted on by

نيجيرفان بارزاني يعلق على هجوم كركوك ويدعو لتعاون ثلاثي للقضاء على داعش

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد إلى ضرورة التعاون بين قوات البيشمركة، والأجهزة الأمنية العراقية للقضاء على تنظيم داعش في البلاد بمساندة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في برقية تعزية إلى أسرتي المقاتلين في قوات البيشمركة “خالد حميد هياس”، و”آكو كريم قادر” اللذين سقطا ضحية مساء أمس في التصدي لتنظيم داعش في منطقة بردي بمحافظة كركوك.

وقال الرئيس بارزاني كما في البرقية، إن “تكرار واستمرار واتساع هجمات الإرهابيين تثبت هذه الحقيقة بأن داعش مايزال يشكّل تهديداً حقيقاً للسلم والاستقرار في البلاد، ولهذا يتعين بالإرادة، واليد الفولاذية، وبالتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والقوات الأمنية، وبدعم من التحالف الدولي مواجهته والتصدي له والقضاء عليه نهائيا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close