إلقاء القبض على 13 داعشياً في نينوى

ألقت القوات الأمنية القبض على 13 عنصراً من داعش في محافظة نينوى.

وعن تفاصيل العملية قالت خلية الإعلام، اليوم الاثنين (1 تشرين الثاني 2021)، في بيان أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت وبعد ورود معلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة من القاء القبض على ( ١٣) متهماً من الأهداف المطلوبة في محافظة نينوى.

وأسماء الذين تم إلقاء القبض عليهم هم:



– (أبو وقاص)، ويعمل فيما يسمى لواء القدس

– (ابوزهراء) يعمل في ما يسمى (كتيبة أبي مصعب الزرقاوي)

-إرهابي يعمل في ما يسمى (معسكر سلمان الفارسي)

-الإرهابي الرابع يعمل بما يسمى (ديوان الجند/السريه النقلية)

– (ابو هنون) يعمل في ما تسمى (الهندسة العسكرية / قسم الالغام)

– (ابو حيدر) والذي يعمل في ما تسمى (فرقة مؤته)

– (نشوان) يعمل فيما تسمى (فرقة الفرقان / لواء عمر بن الخطاب)

– ارهابي يعمل في ما يسمى ( قاطع القيارة/ عسكر/ جعفر الطيار)

-(ابو حيدر) ويعمل في ما تسمى (فرقه نهاوند/ لواء حذيفة بن اليمان)،

-(علي) يعمل في ما يسمى (فرقة مؤته / لواء زيد بن الحارث)،

– (ابو مسلم) والذي يعمل فيما تسمى (الشرطة الاسلامية/مرور)،

– (ابوغفران) يعمل في ما يسمى ( ديوان الجند/سرية النقليات)

– (ابوخطاب) يعمل فيما (ديوان الجند/ تفخيخ نينوى).

واعترف هؤلاء المذكورين أعلاه باننتمائهم لتنظيم داعش خلال التحقيق الابتدائي والقضائي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

ومنذ مطلع العام الماضي 2020، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، وحزام بغداد.

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