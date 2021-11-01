الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في واسط

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي تفكيك شبكة لتجارة المخدرات مؤلفة من ستة أشخاص في محافظة واسط جنوب بغداد.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بيان، اليوم الاثنين (1 تشرين الثاني 2021)، أنه “بناءً على معلومات استخبارية وموافقات قضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات مؤلفة من (6) افراد”.

وأوضح الجهاز أنه تم القاء القبض عليهم “اثر تعقبهم في محافظتي ميسان و ذي قار، وضبط بحوزتهم (2) كغم من مادة الكرستال و (25.000) حبة كبتاكون”.

الجهاز أكد في البيان أنه تم تدوين أقوال المتهمين الستة ابتدائياً، وهم اعترفوا ببيعها في المحافظات الجنوبية مستغلين الهويات الحكومية لبعضهم خلال عبورهم نقاط التفتيش.

وقد تم توقيف اعضاء الشبكة وفق المادة (28/ مخدرات) وإحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتنص المادة (28) من قانون العقوبات العراقي حول جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار (ستة آلاف دولار أميركي) ولا تزيد عن 30 مليون دينار (2000 دولار أميركي)، كل من أدار أو أعد مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

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