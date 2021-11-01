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الأولمبي يبلغ النهائيات الآسيوية

الأولمبي يبلغ النهائيات الآسيوية

بلغ منتخبنا الأولمبي بكرة القدم النهائيات الاسيوية تحت 23 عاما التي
ستحتضنها اوزبكستان العام المقبل، اثر فوزه امس على نظيره البحريني بثلاثة اهداف مقابل لاشيء.
احرز اهداف المباراة التي استضافها  ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة (المحرق) في العاصمة المنامة كل من اللاعبين حسن عبد الكريم في الدقيقة 19 ومنتظر محمد جبر في الدقيقة 42 والبديل صهيب رعد في الوقت بدل الضائع.
ودخل مدرب منتخبنا سوكوب المباراة بتشكيلة مثالية تمكنت من تقديم اداء متميز في الشوط الاول، فضلا عن التبديلات الناجحة التي اجراها في شوط اللقاء الثاني، ليحصل على النقاط الكاملة التي كانت كفيلة بتأهل الاولمبي عن جدارة واستحقاق كمتصدر للمجموعة الثالثة.
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