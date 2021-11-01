الدفاع المدني تضع خطة لمواجهة السيول

وضعت مديرية الدفاع المدني خطة خاصة لمواجهة السيول في عموم البلاد، بينما دخلت ملاكاتها حالة الطوارئ في محافظات نينوى وصلاح الدين وأربيل.

وقال مدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن، في حديث لـ”واع”: إن “لمديرية الدفاع المدني خطة متكاملة بشأن السيول، وتنسق بشكل آني مع الانواء الجوية، إذ هناك مراقبة مستمرة لكل التقارير التي تصل الى المديرية بشأن الاحوال الجوية وتطوراتها”، لافتا الى أن “المراقبة مستمرة لمناطق اطراف نينوى وبيجي في صلاح الدين واقليم

كردستان ” .

وأضاف أن “الدفاع المدني على استعداد تام في حال وقوع أي طارئ”، مبينا أن “السيول والفيضانات في كردستان تمت السيطرة عليها، وكانت في اطراف الاقليم ولم تشكل خطرا على ساكني تلك المناطق أو مركز المدينة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط